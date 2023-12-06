Gözler Kabine’de… Gündemde asgari ücret var!

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Bugünkü Kabine Toplantısı'nda, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, asgari ücret ve emekli maaş zamlarının görüşülmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 09:01
Gözler Kabine’de… Gündemde asgari ücret var!
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Milyonlarca asgari ücretli, memur ve emeklinin gözü Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrildi. Toplantının gündem başlıkları ve saati ise belli oldu. 

Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'te Saray’da AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başlayacak.

Toplantıda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı atılacak adımların görüşülmesi bekleniyor. Ayrıca ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmelerin de gündemde yer alacağı öngörülüyor.

IŞIKHAN BİLGİ VERECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 11 Aralık'taki toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan süreçle ilgili kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. Ayrıca emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin de Kabine'nin gündeminde yer alması bekleniyor.



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