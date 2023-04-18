Ernst and Young çalışanlarının yüzde 5’ini işten çıkaracak

Küresel denetim ve danışmanlık şirketi Ernst&Young yaklaşık 3 bin çalışanını işte çıkaracağını duyurdu.

Reuters
Yayınlanma: 18.04.2023 - 10:18
Ernst and Young çalışanlarının yüzde 5’ini işten çıkaracak
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Küresel denetim ve danışmanlık şirketi Ernst&Young yaklaşık 3 bin çalışanını işte çıkaracağını duyurdu.

EY ABD birimi dün, denetim ve danışmanlık birimlerini ayırma planından vazgeçilmesinin ardından, çalışanlarının yüzde 5’ini işten çıkaracağını açıkladı.

MEVCUT EKONOMİK KOŞULLAR GEREKÇE GÖSTERİLDİ

EY ABD’den yapılan açıklamada, kararın mevcut ekonomik koşullar, kâr dağıtamama oranının yüksek olması ve şirketin bazı bölümlerinde “aşırı kapasite” görülmesinin etkilerinin değerlendirilmesinin ardından alındığı ifade edildi.

Londra merkezli EY, ortaklarını aylarca ikna etmeye çalışmasının ardından, olası çıkar çatışmalarına dair endişeleri gidermek amacıyla denetim ve danışmanlık birimlerini ayırma planını iptal etmişti. 


Ernst&Young ABD Ekonomik kriz

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