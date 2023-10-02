Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu: Bir alkol grubuna zam geldi!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir alkol grubuna yüksek oranda zam geldiğini duyurdu.
Yurttaşlar ekonomik krizle mücadeleye devam ediyor. En son sigaraya yapılan zammın ardından alkole de zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından, bir alkol grubuna zam geldiğini duyurdu.
Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mey gurubu yeni rakıya #ZamGeldi" ifadelerini kullandı.
Dündar zamlı listeyi de paylaştı.
Mey gurubu yeni rakıya #ZamGeldi maliyet zamı pic.twitter.com/92c3xC9CLD— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) October 2, 2023
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