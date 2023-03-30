Et ve Süt Kurumu'na mağaza açmak külfet oldu

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 04:00

Meclis’te Kamu İktisadı Kuruluşları (KİT) Komisyonu’nda, KİT’lerin açıkladığı raporlara CHP grubu tarafından yapılan itirazlar görüşüldü.

ESK Genel Müdür Vekili Mustafa Kayhan, mağazaların önündeki kuyruklarla ilgili çözüm arayışında olduklarını belirterek “Çok mağaza açmak mali olarak daha külfetli oluyor, her bir mağazanın sabit gideri çok yüksek oluyor, sattığımız ürünle sabit gider dengeli olmuyor” dedi.

Çözüm için Tarım Kredi Kooperatif Market zincirleriyle protokol yaptıklarını belirten Kayhan, kurum zararlarının büyük çoğunluğunun iktisadi faaliyetlerden ziyade piyasaya yapılan müdahalelerden kaynaklandığını dile getirdi. Kayhan, iddia edildiği gibi dış alımlardan kaynaklı kurumun hiçbir zaman zararı olmadığını, tam tersine dış alımlarda kurumun hep kâr ettiğini bildirdi. Yeni bir proje hazırladıklarını da dile getiren Kayhan, kurumun kendisine ait canlı çiftliği olması için proje oluşturduklarını söyledi.