Eski başkan Merkez’e ters gitti

Merkez Bankası Başkanlığı döneminde düşük faiz politikasının başındaki isimlerden olan Şahap Kavcıoğlu, görevden alındıktan sonra atandığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) başkanlığında da gevşeme sinyalleri verdi.

Eski başkan Merkez’e ters gitti
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Ali Can Polat
Yayınlanma: 23.09.2024 - 04:00

Merkez Bankası sıkılaşma adımları atarken BDDK’nin kredilerde gevşeme adımları atmasını değerlendiren Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, iki kurum yöneticilerinin hiçbir araya gelmediğini de hatırlatarak “eşgüdüm yok” dedi. 

Kozanoğlu, şu yorumu yaptı: 

“Merkez, ileride bir faiz indirimi olduğu aşamada talebin dövize yönelmesi halinde kullanılmak üzere rezervlerini güçlü tutmak istiyor. Ayrıca ihracatçıların düşük kur şikâyeti karşısında en azından doların düşüşünü engellemeyi amaçlıyor. BDDK ise son haftalarda tüketici kredisi talebinde yavaşlamaya karşı önlem alıyor. Telefonlara gelen yoğun kredi pazarlama mesajlarından ellerindeki parayı satamadıkları anlaşılıyor. BDDK adımlarıyla bankaların daha elverişli koşullarda yani kredi faizlerini bir parça düşürerek pazarlama yapabileceğini düşünüyor” dedi. 

SADELEŞME GEREK

Prof. Dr. Aziz Konukman da “Bu uyumsuzluk neden var anlamış değilim” dedi. Doç. Dr. Cem Akmaklı ise, “Çok ince ayarlar yapıyorlar ama sadeleşmenin en gerekli olduğu bugünlerde ekonomi yönetimi birbiriyle ters düşüyormuş gibi bir izlenim veriliyor. BDDK başkanının eski Merkez Bankası başkanı olması da şüpheleri artırıyor” diye konuştu.


Etiketler: #Şahap Kavcıoğlu #merkez bankası

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