TCMB rezervleri erimeye devam ediyor: Ekonomide güven krizi derinleşiyor!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 15:38

Güncelleme: 08.04.2025 - 15:38

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isme yönelik 19 Mart’ta başlatılan operasyon kapsamında, tutuklu yargılanan isimlere yönelik bu adım piyasaların sert tepkisine neden olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), operasyonun ardından geçen ilk üç gün içinde döviz kurunu dengelemek amacıyla 26 milyar dolardan fazla rezerv satışı yaptı. Ardından ekonomi yönetimi, piyasaları kontrol altına almak için ek önlemler uygulamaya koydu.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başında olduğu ekonomi yönetiminin attığı adımlar piyasaları ikna etmekte yetersiz kaldı.

REZERVLER 40 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE AZALDI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından toparlanma sürecine giren TCMB net döviz pozisyonu, 19 Mart’tan bu yana 40 milyar doların üzerinde azaldı. 7 Nisan 2025 itibarıyla net döviz rezervi 19,3 milyar dolara kadar geriledi. Böylece söz konusu tarihten bu yana toplam 41,8 milyar dolarlık kayıp yaşandı.

Döviz rezervlerindeki düşüşün yanı sıra Borsa İstanbul da operasyondan olumsuz etkilendi. BIST 100 endeksi 19 Mart’tan bu yana yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti.