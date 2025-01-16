Eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara'dan elektrik ve doğalgaz yorumu: 'Zam kaçınılmaz'

Yayınlanma: 16.01.2025 - 15:27

Güncelleme: 16.01.2025 - 15:27

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, enerji sektöründeki sübvansiyonların 2025 yılında sürdürülebilirliği açısından sorun yaratabileceğini ifade etti.

Kara, 2024 yılında devletin, yükselen doğalgaz fiyatlarını vatandaşlara yansıtmamak adına enerji şirketlerinin 280 milyar liralık zararını karşıladığını hatırlatarak, bu tutarın 2025 yılında 400 milyar lirayı bulabileceğini öngördüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kara, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"2024 yılında devlet, artan doğalgaz fiyatlarını vatandaşa yansıtmamak için enerji şirketlerinin 280 milyar TL zararını karşıladı. Eğer doğalgaz fiyatları bu şekilde devam ederse, 2025’te en az 400 milyar TL daha aktarılması gerekecek. Bu durumda elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam kaçınılmaz olacak."





2024 yılında kamu dışarda artan doğalgaz fiyatlarını yansıtmamak için enerji şirketlerinin 280 milyar TL zararını karşıladı.

Doğalgaz fiyatı böyle giderse 2025’te en az 400 milyar TL daha aktarılacak.

Bir noktadan sonra elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam kaçınılmaz görünüyor. pic.twitter.com/WtliMP4yZA — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 15, 2025

'ELEKTRİK FİYATLARI BASTIRILMIŞ DURUMDA'

Kara ayrıca, elektrik fiyatlarının enflasyon karşısındaki durumuna değinerek, "Elektrik fiyatları son yıllarda oldukça bastırılmış görünüyor" yorumunu yaptı.





Elektrik fiyatları son yıllarda epey bastırılmış görünüyor. pic.twitter.com/e6410v58yn — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 15, 2025

DEVLET SÜBVANSİYONU SÜRÜYOR

Türkiye’de yükselen küresel enerji maliyetleri ve döviz kurlarındaki artışa rağmen, enflasyon üzerindeki etkileri hafifletmek amacıyla enerji faturalarına yönelik sübvansiyonlar devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve elektrik faturalarındaki sübvansiyon oranının yüzde 60 seviyesinde olduğunu açıklamıştı. Bu, 1.000 liralık bir faturanın 600 lirasının devlet tarafından karşılandığını gösteriyor.

2024 yılında yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre devlet desteği sürerken, yüksek tüketim yapan kullanıcılar için sübvansiyon uygulaması kaldırıldı. Elektrik tüketim sınırı Şubat 2024 itibarıyla 417 kilowatt saat olarak belirlenirken, 1.050 TL’nin üzerindeki faturalar için destek sağlanmıyor.