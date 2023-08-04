Eskinazi’den zeytinyağ çıkışı: Spotçu ülke konumuna düşürüyoruz!

Yayınlanma: 04.08.2023 - 12:57

Güncelleme: 04.08.2023 - 12:57

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ticaret Bakanlığı’nın zeytinyağı ihracatının yasaklamasının yanlış olduğunu söyledi.

EİB’nin rakamlarına göre; 2023 yılında her ay ihracat rekorları kıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, en fazla artış gösteren sektör olarak ilk yarıda ihracatını yüzde 242 artışla 60 milyon dolara taşıdı. Rakamlarını değerlendiren Jak Eskinazi, “2023 yılı ikinci yarısına güzel bir giriş yaptık. Döviz kurları daha rekabetçi bir seviyeye geldi. Kurlarda enflasyonla uyumlu değişimin sürmesini bekliyoruz. Reeskont kredilerinde limitlerin 5 kat artırılmasını olumlu karşılıyoruz. 2023 yılının ikinci yarısında mevcudu korumak için umutlarımız artıyor. Zeytinyağı yasağı kararının özellikle üretici ve ihracatçı için yanlış olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu yasak kararları Türkiye’yi spotçu ülke konumuna düşürüyor. Son 2,5 yılda gelen üç yasak sonrasında zeytinyağında iç tüketimin artmadığını da gördük” diye konuştu.

EGE BÖLGESİ’NİN İHRACATI 2 MİLYAR 429 MİLYON DOLAR

Ege Bölgesi, 2023 yılının Temmuz ayında ihracatını yüzde 8’lik artışla 2 milyar 429 milyon dolara taşıdı. İzmir, Ege Bölgesi ihracatına 1 milyar 316 milyon dolarlık katkı sağlarken, bu ihracatın 238 milyon dolarlık dilimi Ege Serbest Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgesi’nden geldi. 2023 yılı Temmuz ayında Manisa, 425 milyon dolarlık performans ortaya koyarken, Denizli 352 milyon dolarlık ihracatla Manisa’yı takip etti. Muğla ihracatını 98 milyon dolara ilerleterek Ege Bölgesi illeri arasında dördüncü sıraya adını yazdırdı. Ege Bölgesi ihracatına, Balıkesir ise 94 milyon dolarlık katkı sağladı. Ege Bölgesi illerinden Aydın 61 milyon dolarlık, Kütahya 31 milyon dolarlık ihracat yaparken, Afyonkarahisar 27 milyon dolar, Uşak, temmuz ayında 20 milyon dolar ihracata imza attı.