Eskişehir'de ekmeğe zam

29 Aralık 2021 Çarşamba, 15:23

Eskişehir'de 200 gramı 2 liraya satılan ekmek 29 Aralık itibariyle 210 gramı 2 buçuk lira olarak satılmaya başlanacak.

İç Anadolu Fırın İşletmecileri Sendikası Başkanı Kazım Mülazımoğlu, zam ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Biz bu başvuruyu yapalı 2 ay oldu. Bu fiyat da yine maalesef maliyeti kurtarmıyor. Doların hızlı artışı nedeniyle o günden bu yana fırıncı hep zarar etti. Maliyetleri katlandı. Şimdi ekmek 210 gramı 2 buçuk liradan satışa sunulacak. Bir fırıncının kar etmesi için ekmek 3 buçuk lira olmalı” dedi.

Aralık ayı başında da 2 liraya satılan 230 gram ekmek, 200 grama düşürülmüştü.