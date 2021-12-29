Eskişehir'de ekmeğe zam
Eskişehir'de 200 gramı 2 lira olarak satışa sunulan ekmeğin 210 gramı 2 buçuk lira oldu. Zammın yine maliyetlerin altında olduğunu ifade eden İç Anadolu Fırın İşletmecileri Sendikası Başkanı Kazım Mülazımoğlu, "Ekmeğin 210 gramı 3 lira olmalı ki fırıncı zararına satış yapmasın" dedi.
Eskişehir'de 200 gramı 2 liraya satılan ekmek 29 Aralık itibariyle 210 gramı 2 buçuk lira olarak satılmaya başlanacak.
İç Anadolu Fırın İşletmecileri Sendikası Başkanı Kazım Mülazımoğlu, zam ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Biz bu başvuruyu yapalı 2 ay oldu. Bu fiyat da yine maalesef maliyeti kurtarmıyor. Doların hızlı artışı nedeniyle o günden bu yana fırıncı hep zarar etti. Maliyetleri katlandı. Şimdi ekmek 210 gramı 2 buçuk liradan satışa sunulacak. Bir fırıncının kar etmesi için ekmek 3 buçuk lira olmalı” dedi.
Aralık ayı başında da 2 liraya satılan 230 gram ekmek, 200 grama düşürülmüştü.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- Omicron varyantı hakkında 'tsunami' açıklaması
- Ünlü çift 'korkuyorum' notuyla test sonucunu paylaştı
- Dolardaki 16,80 seviyesine dikkat!
- Dizide telefon numarası gözüktü, hayatı kabusa döndü
- AKP'den İBB için erken seçim çağrısı!
- Tayyar'dan AKP'ye 'İmamoğlu' tepkisi
- AKP içinde İBB karmaşası
- Aralık ayı enflasyon oranını açıkladılar
- CHP'den çok sert yanıt
- AKP'de Soylu krizi