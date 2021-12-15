CHP'li Gürer uyardı: 'Ekmeğe dahi erişim sorunlu hale gelecektir'

15 Aralık 2021 Çarşamba, 13:23

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de basın toplantısı yaptı. Taban gübreden sonra üst gübrede verilmezse ekmeğe erişimde sorun yaşanacağını belirten CHP'li Gürer, "Buğday rekoltesinin bu yılda düşmesi yurt dışından yüksek fiyatla buğday getirilmesi, maliyetlerin artmasının önemli bir nedenidir. Bu gidiş iyi gidiş değildir” dedi.

Gürer, şunları söyledi:

“BAKAN SORUNLARDAN BİR HABER DURUMDA"

Tarım ve Orman Bakanı TBMM’de yaptığı konuşmada, verdiği rakamlar ülkemiz çiftçisine oynanan oyunun somut yansıması olmuştur. Bakanlığın açıklamaları ayrı bir skandaldır. Gerçekleri çarpıtıp, ortaya dökülen durum, Tarım Bakanlığı’nın nasıl yönetildiğinin de somut göstergesidir. Maliyetin altında taban fiyat, çiftçimizi bitirmenin adıdır. Bakan, bakanlığına hakim olmadığı gibi sorunlardan da bihaber durumdadır. TBMM’de seçilmiş ürün diye fiyatını sunduğu ürünlerin maliyetleri taban fiyatın üzerindedir. Bakan konuşmasında fiyatları verdiği bölümde, kuraklık ifadesi hiç geçmemektedir. Arpa maliyetini 85 kuruş açıklamış, bu yıl arpaya verilen taban fiyat 1 lira 75 kuruştur. Kırmızı mercimeğin maliyet fiyatını bakan, 6 lira 23 kuruş açıklamıştır. Bakanlık, yani Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) verdiği taban fiyat, 5 liradır. Kırmızı mercimek piyasada şu anda 15 lirayı bulmuş, çiftçimizden çıktıktan sonra ürünün fiyatı üçe katlamıştır. Bakanın nohut için açıkladığı maliyet 5 lira 19 kuruştur. Bakanlığın nohut için verdiği taban fiyat ise 4 lira 5 kuruştur. Serbest piyasada nohut, tüccar tarafından 10 liradan satılmaktadır.

"EKMEĞE DAHİ ERİŞİM SORUNLU HALE GELECEKTİR"

AKP iktidarı çiftçinin halinden habersizdir. Gübredeki değişimde çiftçinin belini bükmektedir. İthalata dayalı AKP tarım politikaları iflas etmiştir. Çok zor ve sorunlu süreç bilgiden ve liyakatten uzak ellere teslimdir. Sıkıntı artmakta, taban gübreden sonra üst gübrede verilmezse ekmeğe dahi erişim sorunlu hale gelecektir. Çünkü, buğday rekoltesinin bu yılda düşmesi yurt dışından yüksek fiyatla buğday getirilmesi, maliyetlerin artmasının önemli bir nedenidir. Bu gidiş iyi gidiş değildir”

“1 LİRA 75 KURUŞ ÇİFTÇİNİN ÜRETİM MALİYETİNİ KARŞILAMAMIŞTIR”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin taban fiyat açıklamalarını gösteren Gürer, “Bu tabloda sayın bakan arpa maliyetini 1 lira 85 kuruş olarak açıklamıştır. TMO bu yıl çiftçimize taban fiyatı bir lira 75 kuruş vermiştir. Bu durumda arpanın 2021 maliyeti 1 lira 85 kuruşsa taban fiyat olarak verilen 1 lira 75 kuruş çiftçinin üretim maliyetini karşılamamıştır” dedi. Gürer, şunları söyledi:

“Tarım partiler üstü bir durumdur. Biz ülkemizde 84 milyon insanın geleceğini düşünerek bu verileri paylaşıp önlem alınmasını istiyoruz. Kimin iyi, kimin kötü, kimin başarılı, kimin başarısız olduğundan daha önemlisi gıdaya erişimde yaşanabilecek sorunlarla bu ülkenin yokluğu yoksulluğu artma durumudur. Yetkileri bu konuda göreve devam ediyoruz"