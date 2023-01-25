Eskişehir'de kahvehanelerde çaya yüzde 25 zam

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 07:00

Eskişehir Kahveciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu, çay fiyatı tarifesini güncelleme kararı aldı.

Oda üyelerinden gelen talep doğrultusunda çay fiyatı kahvehanelerde 5 TL olarak güncellendi. Esnafa satılan çayın fiyatı ise 4 TL olarak güncellendi. 1 Temmuz 2022’den bu yana kahvehane fiyatı 3,5 TL olan ve esnafa 2,5 TL’ye satılan çaya 1,5 TL zam gelmiş oldu.

Zamla ilgili Eskişehir Kahveciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Çoban tarafından yapılan yazılı açıklamada, “1 Temmuz 2022 tarihi itibari ile almış olduğumuz fiyat tarifesi üzerinden 7 ay geçmiştir. Bu süreçte çaya, şekere, doğal gaza, elektriğe, işçi giderlerine, SSK ve Bağkur ödemelerine kullandığımız tüm ürünlere zamlar gelmiştir. Gelen zamlar neticesinde fiyat uygulamamızı yönetim kurulu olarak gözden geçirip, üyelerimizden gelen talep doğrultusunda kahvelerde çay 5 TL, askı tabir ettiğimiz esnafa 4 TL olarak zamlı tarifemiz güncelleşmiştir” ifadelerine yer verildi.