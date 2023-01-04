Eskişehir'de simide 9 ayda üçüncü zam: 5 TL oldu

Eskişehir’de 100 gramı 4 TL’ye satılan simidin fiyatı, yarından itibaren 1 lira zamlanarak 5 TL’ye satılmaya başlanacak. Böylece kentte simide 9 ay içerisinde 3'üncü zam yapılmış olacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2023 Çarşamba, 18:37
Eskişehir'de simide 9 ayda üçüncü zam: 5 TL oldu
Abone Ol google-news

Eskişehir Pastacılar, Kuruyemişçiler ve Fırıncılar Odasının 30 Kasım 2022 tarihinde aldığı yüzde 25'lik zam kararını Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin onaylaması üzerine 100 gram simidin fiyatı 5 lira oldu.

Yapılan açıklamada girdi maliyetleri ve asgari ücretteki artışın zammı kaçınılmaz kıldığı belirtilirken, yarından itibaren 100 gram simidin 5 liradan satılacağı açıklandı.

Eskişehir'de 200 gramı 4 liradan satılan ekmek, yeni yılın ilk gününden itibaren 5 liradan satılmaya başlanmıştı.


eskişehir zam Simit

En Çok Okunan Haberler