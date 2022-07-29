Son Dakika: LPG'ye zam geliyor

29 Temmuz 2022 Cuma, 09:42

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Akaryakıt fiyatlarında meydana gelen oynamalar ile fiyat takibi yapmakta zorlanan yurtaşlara otogazdan (LPG) 30 kuruşluk zam sinyali geldi.

NTV'nin aktardığına göre zam cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.