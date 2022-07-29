Son Dakika: LPG'ye zam geliyor
Brent petrol fiyatlarında yaşanan oynaklık akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sürekli değişen fiyatları takip etmekte zorlanan yurttaşlara bu kez kötü haber LPG'den geldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Akaryakıt fiyatlarında meydana gelen oynamalar ile fiyat takibi yapmakta zorlanan yurtaşlara otogazdan (LPG) 30 kuruşluk zam sinyali geldi.
NTV'nin aktardığına göre zam cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.
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