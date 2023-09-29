İstanbul'da sağanak yağış... Kapalıçarşı ile Tahtakale sular altında kaldı!

Yayınlanma: 29.09.2023 - 14:27

Güncelleme: 29.09.2023 - 14:34

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sağanak yağış İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Sağanak yağış nedeniyle Fatih ilçesinde bulunan tarihi Kapalıçarşı'da gider taştı. Giderlerin taşması sonucu çarşıyı su bastı.

Tahtakale de sular altında kalırken, Kapalıçarşı içerisinde ve çevresinde bulunan bazı işyerlerini su basması nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı.

Esnaflar, dükkânına su girmemesi için yoğun çaba sarf etti.