Esnaf borç bataklığında: Ekonomik krizin geldiği nokta dudak uçuklattı!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 17:46

Güncelleme: 20.02.2025 - 17:46

Türkiye'de yüksek enflasyon ve artan yoksulluk, halkın alım gücünü ciddi şekilde düşürdü. Girişimciler, sanayiciler ve esnaflar ise bu süreçte yeterli desteği alamadı. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin bankalara ve finans kuruluşlarına olan borçları endişe verici seviyeye ulaşırken, konu Meclis’e taşındı.

EKONOMİK KRİZ ESNAFI VURDU

Ekonomik kriz, uzun süredir esnaf ve KOBİ'ler üzerinde derin etkiler yaratıyor. Son yıllarda birçok esnaf kepenk kapatmak zorunda kalırken, yaşanan bu sıkıntılar milletvekilleri tarafından gündeme getirildi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finans kuruluşlarına olan borçlarının büyük bir seviyeye ulaştığını belirtti.

'KOSGEB DESTEĞİ YETERSİZ'

Girişimci, sanayici ve esnafın yeterli desteği görmediğini vurgulayan Barut, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de asıl sorunlar görmezden gelinirken TÜBİTAK bilimsellikten uzaklaştırılmış, KOSGEB sanayiciye ve KOBİ'lere destek aracı olmaktan da çıkmıştır. KOSGEB'in bütçesine önceden daha fazla pay ayrılıyor, daha verimli kullanılıyordu. Bugünlerde ise KOBİ'lerin bankalara 4 trilyon 372 milyar 181 milyon TL borcu var.

Oysa bugün burada tacir, tüccar ve sanayicinin önünü açacak adımlar atmamız gerekiyordu. Ekonomimizin daha güçlü ve daha sürdürülebilir olması için her KOBİ'ye her zamankinden daha fazla destek vermesi gereken KOSGEB, KOBİ'lere destek aracı olmaktan çıkmış, âdeta köstek olmaya başlamıştır ve birtakım iktidar yanlılarının da âdeta çiftliği hâline gelmiştir.

Maalesef durum budur. KOSGEB'in açılımına baktığınızda 'Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığıdır' diye geçer ve Türk Ticaret Kanunu'na tanımlı tüzel ve gerçek kişilerin buradan faydalanmasını amaçlar ama gelinen noktada maalesef KOSGEB'in esnafları ve küçük ölçekli işletmeleri desteklemediğini alenen ve açıkça görüyoruz. Bu kanun teklifinin doğru olmadığını belirtiyorum."