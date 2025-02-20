SGK uzmanı açıkladı: Az primle erken emeklilik mümkün mü?
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, az primle emekli olmanın yollarını anlattı. Sigortalılık süresi ve belirli şartların sağlanmasıyla erken emekliliğin mümkün olduğunu belirtti.
Az primle emekli olmanın yollarını SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı. Karakaş, 900 gün primle emeklilik şartlarını detaylandırarak, bu fırsattan nasıl yararlanılabileceğini anlattı.
İsa Karakaş’ın açıklamaları şöyle:
"Az prim ödeyenler için önemli bilgiler paylaşıyorum. Az primle nasıl emekli olabileceğinizi anlatacağım. 900 gün primle dul ve yetim maaşı almak mümkün. 1800 gün primle malul maaşı almak da mümkündür. Ayrıca, 3600 gün primle emekli olabilirsiniz, ancak bunun için belirli şartların sağlanması gerekiyor."
İSTEĞE BAĞLI EMEKLİLİK ŞARTLARI
Karakaş, sosyal güvenlikle ilgili önemli bir açıklamada bulunarak, "Sosyal güvenlikte ilk sigortalı olduğunuz tarih son derece önemli. Eğer çocuklarınız varsa ve 18 yaşını doldurmuşlarsa, bir an önce e-Devlet üzerinden 4B isteğe bağlı sigortalılıklarını başlatmalarını öneriyorum. Sigortalılık başlangıcının erkenden yapılması çok kritik. Çünkü sigortalılık başlangıcı geçmişe dönük olarak başlatılmazsa, birçok haktan mahrum kalınabiliyor" ifadelerini kullandı.
900 GÜNLE DUL AYLIĞI BAĞLANABİLİR
Karakaş, "SSK’lı bir kişinin vefat etmesi durumunda eşine dul aylığı bağlanabilmesi için 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 gün prim ödeme şartı aranıyor. Eğer bu şartlar sağlanıyorsa, dul aylığı alınabilir. SGK, ölen kişinin sigorta başlangıcının en az 5 yıl öncesine dayanması ve SSK’lı olarak 900 gün prim ödenmiş olması durumunda dul maaşı bağlanacağını belirtiyor" dedi.
Ayrıca, malulen emekli olmak isteyenler için 1800 prim günü şartı bulunuyor. Kişi malul durumdaysa ve sigorta girişi bugünden geriye dönük en az 10 yıl geçmişse, malulen emeklilik hakkı kazanılabiliyor.
AZ PRİMLE EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ?
Karakaş, "En az primle emeklilik mümkün. Örneğin, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcınız varsa, sadece 3600 gün prim ve yaş şartını sağladığınızda emekli olabilirsiniz. Kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaş şartı bulunuyor.
Eğer sigorta girişiniz 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasındaysa ve emeklilikte kademe kapsamında yer alıyorsanız, SGK, sigortalılık sürenizin 25 yıl geriye gitmesi ve 4500 gün prim ödenmesi durumunda az primle emekliliğe olanak tanıyor. Ancak bu durumda yaş şartı aranıyor.
Malulen emeklilikte yaş şartı yoktur. Ölüm halinde ise 900 gün primle dul maaşı bağlanabiliyor. 1 Mayıs 2008 ve sonrasında sigorta girişi olanlar için ise SGK, prim gün şartını 4600 ile 5400 arasında belirleyebiliyor" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimi kime şikâyet edeceksin!
- 'Toplumun hassasiyetini dile getirmeye çalıştım'
- CHP’li vekilden sert tepki!
- Yurt dışına çıkış yasağı uygulanacak!
- IBAN'a para göndermede yeni dönem!
- İptal edilen planlar döndü
- Cemil Tugay’dan o isme tazminat davası!
- İmamoğlu yarın adaylık başvurusu yapacak
- Hangi il ve ilçelerde okullar tatil?
- Özel'den Bakan Şimşek'e 'TÜSİAD' önerisi