SGK uzmanı açıkladı: Az primle erken emeklilik mümkün mü?

İSTEĞE BAĞLI EMEKLİLİK ŞARTLARI

Karakaş, sosyal güvenlikle ilgili önemli bir açıklamada bulunarak, "Sosyal güvenlikte ilk sigortalı olduğunuz tarih son derece önemli. Eğer çocuklarınız varsa ve 18 yaşını doldurmuşlarsa, bir an önce e-Devlet üzerinden 4B isteğe bağlı sigortalılıklarını başlatmalarını öneriyorum. Sigortalılık başlangıcının erkenden yapılması çok kritik. Çünkü sigortalılık başlangıcı geçmişe dönük olarak başlatılmazsa, birçok haktan mahrum kalınabiliyor" ifadelerini kullandı.