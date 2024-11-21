Esnaf Federasyonlarından Hükümete acil istihdam çağrısı: 'Mesleği yapacak insan kalmayacak'

Yayınlanma: 21.11.2024 - 15:21

Güncelleme: 21.11.2024 - 15:21

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'nin düzenlediği “İstihdamın Artırılmasında Esnaf ve Sanatkarın Rolü” başlıklı toplantıda, mobilya üretimi, pazarcılık, kasaplık, berberlik, kuaförlük ve güzellik salonları gibi hizmet sektörlerinden gelen federasyon başkanları, hükümete istihdam konusunda acil önlem alınması gerektiğini belirtti. Federasyon başkanları, iş gücü kaynağında ciddi bir eksiklik olduğunu vurgulayarak, tedbir alınmazsa esnaf ve sanatkar mesleğini icra edebilecek insan bulunamayacağı konusunda uyarıda bulundu.

MESLEK EĞİTİMİ VE YÖNLENDİRME SORUNLARI

Toplantıya katılan Türkiye Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Taklacı ve Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, hükümetten esnaf ve sanatkarların eğitimi ve istihdamı için yeni düzenlemeler talep etti. Yapılan açıklamada, çıraklık eğitim merkezlerine öğrenci gelmediği ve meslek okullarının teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, meslek odalarına kayıt zorunluluğu getirilmesi gerektiği belirtildi.

YENİLİKÇİ TALEPLER VE DÜZENLEMELER

Federasyon başkanları, Kasaplara köfte yapma hakkı verilmesi, esnafın yurtdışındaki fuar ve ticaret etkinliklerine katılımını kolaylaştıracak yeşil pasaport verilmesi ve 5 yıl vadeli krediler ile sektöre destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, zincir marketlerin piyasa üzerindeki etkilerinin düzenlenmesi ve küçük esnafın korunması amacıyla perakende yasasının çıkarılması gerektiği belirtildi.