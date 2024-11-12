Kayıtdışı istihdama milyarca lira ceza: Bakan Işıkhan'dan denetim açıklaması

Yayınlanma: 12.11.2024 - 14:58

Güncelleme: 12.11.2024 - 14:58

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yılın ekim ayına kadar toplam 100 bin 500 iş yerinin denetlendiğini açıkladı. Bu denetimlerde 17 bin 284 kayıt dışı çalışan ve 67 bin 398 sahte sigortalı tespit edilerek idari para cezaları uygulandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çalışan haklarının korunması, iş hayatının sürdürülebilirliği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla denetimlere devam ettiklerini iddia etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla iş yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerin, hak ihlallerini önlemek amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü belirten Işıkhan, "Sosyal güvenlik haklarının korunması, güvenli çalışma hayatının temelidir." dedi.

SAHTE SİGORTALI SAYISI 67 BİN

Ekim ayına kadar yapılan denetimlerde 1713 sahte iş yeri, 17 bin 284 kayıt dışı çalışan ve 67 bin 398 sahte sigortalı tespit edildi. Bakan Işıkhan, bu denetimlerin sonucunda 1 milyar 609 milyon 466 bin 742 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.