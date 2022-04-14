Et ve Süt Kurumu'dan besicilere kesilen sığır başına destek

14 Nisan 2022 Perşembe, 04:00

İktidar, piyasada kesimlik sığırın kilogramı 90 lirayken Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) besicilere 60 lira ödemesi nedeniyle ortaya çıkan kırmızı et krizini aşmak için yeni bir müdahale daha yaptı.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Et ve Süt Kurumu 2 Nisan-1 Mayıs arasında kesimi ve satışı yapılan sığırlar için yetiştiricilere sığır başına 2 bin 500 TL ödeyecek. Bunun maliyeti ise Tarım Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Karar ramazan ayını kurtarma çalışması olarak yorumlanırken bu destekle birlikte ESK’nin kesim ücretinin ortalama 70 liraya ulaşması bekleniyor.

Atılan adımı yorumlayan ve bu rakamın üstüne bir de kesim fiyatlarına zam yapılacağını belirten Süt Et Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğu, “Güzel hamle ama yine de kesim zammıyla birlikte toplam fiyat 84 liraya tekabül edecek. Piyasa fiyatı ise 90 lira. Yani piyasanın altında bir fiyat. Bir de bunun üstüne ödeme tarihi net değil, yani besici bu desteği ne zaman alacağını bilmiyor. Bu enflasyon ortamında vade çok önemli hale geldi artık. Dolayısıyla ben çok rağbet olacağını sanmıyorum” dedi. İktidarın geç kalınmış adımlarla günü kurtarmaya çalıştığını söyleyen Türk Mimar Mühendisler Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez ise kararın Ramazan’dan önce açıklanması gerektiğini belirtti. Suiçmez, şöyle devam etti:

"İSTATİSTİK NEREDE"

“Ramazan ayının neredeyse ortasına geldik, planlanıp önceden açıklanmalıydı. Yapılmak için yapılmış bir hamle. Zaten piyasadaki fiyata da yetişmiyor yine. Ayrıca önümüzde Kurban Bayramı var. Şimdiden buna yönelik çalışma başlatılmalı. TÜİK bir an önce üç yıldır açıklamadığı kırmızı et istatistiklerini açıklamalı. Kırmızı etle ilgili sorun Kurban Bayramı’nda daha da büyüyebilir.”