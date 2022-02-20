Ethereum kurucusu Buterin: 'Kriptodaki düşüşler faydalı olabilir'

20 Şubat 2022 Pazar, 13:23

Ethereum blok zincirinin kurucularından Vitalik Buterin, dijital varlık evreninin yeni bir kripto kışı olarak tabir edilen kripto paraların değerindeki geri çekilmelerden fayda görebileceğini belirtti.

“Kripto ile derinden ilgili insanlar ve özellikle üretken kesim ayı piyasasını memnuniyetle karşılar” diyen Buterin, “Bu kişiler ayı piyasasından memnuniyet duyar çünkü geride bıraktığımız dönem gibi fiyatların ciddi şekilde yükseldiği uzun dönemler insanları mutlu etse de bunun yanında çok kısa vadeli spekülatif bir ilgiyi de üstüne çeker” değerlendirmesinde bulundu.

Bloomberg HT' nin haberine göre, Kasım ayı başlarında rekor seviyeleri gören kripto paralar, yatırımcı ve spekülatörlerin pandemi döneminde yapılan devasa parasal genişlemelerin azalacağını öngörmesiyle tepe taklak olmuştu. Şu anda Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 45 altına gelmiş durumda. Dünyanın en geniş çaplı kullanılan blok zincirinin yerel parası Ether de aynı dönemde yaklaşık yüzde 40 değer kaybına uğradı.

KRİPTO KIŞLARINDA SAĞLAM PROJELER AYAKTA KALIYOR

2018’te yaşanan son kripto kışından bu yana sektör patlama yaşadı. Son kripto boğasında yatırılan büyük miktarlarda para, çok sayıda bir gecede milyoner ya da milyarder olan insan hikayesi yaratsa da birilerinin kazancı çoğunlukla başka birilerinin kaybı ve acısı anlamına geliyor. Kripto dünyasına kısa dönemli kâr elde etmek için giren birçok kişinin yönettikleri uygulamalara bakıldığında şişir ve üstüne yık diye tabir edilen piyasa manipülasyonu yöntemiyle birçok kişinin mağdur edildiği görülüyor.

28 yaşındaki kripto milyarderi bu konuya dikkat çekerek, “Kripto kışları bu tip uygulamaların piyasadan silindiği ve insanların hangi projelerin hem model hem de ekiplerindeki kişilerin uzun vadeli sürdürülebilir bir yapıya sahip olduğunu görmeleri açısından oldukça faydalı dönemler oluyor” değerlendirmesini yapıyor.

Buterin geçtiğimiz yıldan bu yana piyasanın hareketlerine şaşırdığını söyleyerek bunun gerçekten bir kripto kışı mı olduğu yoksa sektörün sadece daha büyük piyasaları taklit mi ettiği konusunda kararsız olduğunu söylüyor.

“Kripto piyasalarla ilgili bu parlak insanların katılım gösterdiği niş bir grup tarafından yönetilen ve geleneksel piyasalardan bağımsız hareket eden bir sektör olmaktan çıkarak her geçen gün artan şekilde ana akım finansal piyasaların parçası olan bir noktaya ilerlediğimizi hissediyorum” diyen Buterin kripto kışının yeni projeler yaratmak ya da teknolojilerini geliştirmek isteyenlere de faydalı olacağını düşündüğünü ekledi.