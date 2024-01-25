Son dakika... Meclis'in İsveç kararı Resmi Gazete'de

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İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı
İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı.
İYİ Parti, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti ve Demokrat Parti oylama öncesinde teklife ‘hayır’ diyeceklerini belirtmişti. AKP, CHP, MHP ve DEVA Partisi ise teklife ‘evet’ oyu vereceğini açıklamıştı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
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