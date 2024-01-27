Son Dakika... Atama kararları Resmi Gazete'de: Adana, Iğdır ve Siirt il emniyet müdürleri değişti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Adana, Iğdır ve Siirt emniyet müdürleri görevden alındı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre; Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Iğdır İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ve Siirt İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu görevden alınırken; Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü’ne Erden Sakarya ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü’ne Necmettin Öztürk atandı.
Yayınlanan atama kararlarıyla ayrıca 126 kaymakam ve 20 vali yardımcısı ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Yalçın Aydın’ın ataması yapıldı.
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