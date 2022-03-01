Etikette indirim kuralı değişti: Son 30 günün en düşük fiyatı da yazacak
Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler hayata geçti.1 Mart'tan itibaren indirim öncesi ve indirimli fiyat birlikte yer alacak, fiyat indirimi son 30 günün en düşük değeri üzerinden yapılacak.
Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişikliğe giderek, indirimli satışlarda ve fiyat etiketlerinde uygulanacak kriterleri düzenlemişti. Bugün yürürlemeye giren düzenleme kapsamında, etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılması zorunlu oldu.
Ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa söz konusu bedelin tutarı da etiket ve listelerde bulunacak.
Perakende olarak satışa arz edilen mallara konulması zorunlu etiketler, malın niteliğine, satışa sunulduğu yerin büyüklüğüne, ticari usul ve adetlere göre malın veya ambalajının yahut kaplarının üzerine, aynı nitelikteki mal gruplarının veya raflarının üzerine konulmak, dikilmek, zımbalanmak, yapıştırılmak, bunlara herhangi bir bağla tutturulmak veya asılmak suretiyle kullanılacak.
EN DÜŞÜK FİYAT BAZ ALINACAK
İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde, tenzilatın uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde kullanılan en düşük fiyat esas alınacak. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya ait olacak.
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