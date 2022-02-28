Rusya'ya yaptırımlar: Avrupa'da kömür fiyatları yüzde 18 arttı
Rusya'ya yönelik yeni kısıtlayıcı tedbirlerin etkisiyle, Avrupa'da mart vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı yaklaşık yüzde 18 arttı.
API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda mart vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı TSİ 16.53'te 256 dolara çıktı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Batı ülkelerinin Rus bankalarını SWIFT'ten çıkarma ve Rusya Merkez Bankası varlıklarını dondurma kararı sonrası, piyasa açılışında 235 dolardan işlem gören kömürün ton fiyatı yaklaşık yüzde 18 arttı.
Böylece, geçen yıl martta tonu 69 dolar seviyesinde olan kömür fiyatındaki artış yüzde 271'i buldu. Kömür fiyatları son bir ayda ise yüzde 65 yükseldi.
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