Euler Hermes, Türkiye'yi bekleyen riskleri tek tek sıraladı
Alacak sigortası şirketi Euler Hermes’in Küresel Ekonomi Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, FED'in faiz artışlarına kısa sürede başlayacağına dair sinyaller vermesinin, Türkiye'nin para politikasındaki yönünü de 2-3 ay içinde zorlayabileceğine vurgu yapıldı.
Euler Hermes'in Küresel Ekonomi Raporu'nda, Türkiye'nin 'yüksek enflasyona rağmen alışılmışın dışında bir politika izleyerek politika faizini düşürme yolunda ilerleyen bir istisna' olduğu vurgusu dikkat çekti.
Raporda, “Türkiye, yüksek enflasyona rağmen alışılmışın dışında bir politika izleyerek politika faizini düşürme yolunda ilerleyen bir istisna olsa da 2022’de piyasaların bu gidişi tersine çevirmeye zorlayacağı tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.
FED’in faiz artışlarına kısa sürede başlayacağına dair sinyaller vermesinin, Türkiye’nin para politikasındaki yönünü gelecek 2-3 ay içinde zorlayabileceğine vurgu yapıldı ve şöyle denildi:
“Kur artışı kaynaklı olarak önümüzdeki aylarda enflasyonda yaşanacak yükselişin sene sonuna doğru yönünü aşağıya çevirmesi olası görünürken, ihracat hacminin seyri ile turizm gelirlerinin beklenen seviyeye bu yaz ulaşabilmesi cari açığın kapanması ile kurdaki baskıyı da bir nebze azaltabilecek unsurlar olarak öne çıkıyor.”
''BASKI OLUŞTURMASI BEKLENİYOR''
Gelişmekte olan ülkelerin çoğunun ise bütçe açıklarını azalttığının ve yeniden mali manevralara izin verecek alanlar yaratmaya çalıştığının belirtildiği raporda, “Ancak, Fed para politikasının beklenenden daha hızlı normalleşmesinin Türkiye, Romanya, Macaristan, Arjantin, Nijerya, Brezilya, Güney Afrika, Şili, Mısır ve Ukrayna gibi en kırılgan ülkeler üzerinde baskı oluşturması bekleniyor” denildi.
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