Kalem kalem anlattılar: Akaryakıt istasyonları batıyor
Akaryakıt ürünlerine gelen zamlarla birlikte Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt istasyonlarının maliyetini paylaştı.
Akaryakıt ürünlerine peş peşe gelen zamlara karşın, kârlılık oranı hiç değişmeyen akaryakıt istasyonları kapanmanın eşiğine geldi.
Konuya ilişkin EPGİS tarafından yapılan bilgilendirmede, ''Akaryakıtta dağıtıcı ve bayi payları maktudur. Pompa satış fiyatı 5 TL de olsa 14 TL de olsa sabittir'' denilerek, rafineriden, araç sahiplerine kadar akaryakıt maliyetini oluşturan kalemlerin payları şöyle sıralandı:
- Ürün fiyatı yüzde 63,
- Kamu payı (ÖTV, KDV, EPDK Gelir Payı) yüzde 28,
- Dağıtıcı-Bayi payı yüzde 8 (97,26 Krş/lt)
- Bayiye kalan pay yüzde 4
''BAYİ BATIYOR''
Bilgilendirmede, bayiye kalan payın 48,63 Kuruş/lt, giderinin 94 Kuruş olduğu vurgulanırken, litre başına eksi 45,37 Kuruş zarar ettiği belirtildi.
BİN 500'E YAKIN İSTASYON KAPANACAK
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertaş ise, "Geçtiğimiz kasım ve aralık ayı içerisinde 800'e yakın istasyonumuz kapandı. PÜİS olarak tespitlerimiz bu. Durum böyle devam ettiği sürece, bu ay sonuna kadar da yaklaşık bin 500'e yakın istasyonumuzun kapanacağını bize gelen telefon trafiği ve müracaatlardan anlamış durumdayız" ifadelerini kullanmıştı.
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