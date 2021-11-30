Euro 15 TL'yi geçti, dolar fırladı
Son dakika |Covid-19'un yeni varyantı Omicron endişesi artmaya devam ederken dolar ve euro yeniden hareketlendi. Dolar kuru Türk lirasındaki değer kaybıyla Salı günü 13,68 seviyesinin üzerine çıkarak yeniden rekor kırdı.
Küresel piyasalarda dolar yeni koronavirüs varyantı haberleriyle zayıflarken Türk lirası gelişen ülke para birimlerinin genelinden negatif ayrıştı.
Dolar/TL gün içerisinde yüzde 4’ü aşan yükselişle 13,68 seviyesine ulaşırken Türk lirası gelişen ülke para birimlerinin genelinden ayrışarak en fazla değer kaybeden para birimi oldu.
YENİ REKOR
Dolar/TL'de rekor seviye geçen hafta 13,45 olarak kaydedilmişti.
Euro/TL kuru da 15,48'e kadar yükseldi. Euro/TL'de rekor ise 15,16 olarak kaydedilmişti.
FED BAŞKANI'NIN SÖZLERİ BASKI YARATTI
Gelişen ülke para birimleri üzerinde Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözleri yeni baskı yarattı. Powell, varlık alımlarının azaltılması sürecini birkaç ay erken bitirmeyi değerlendirebiliriz ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 512 baz puana tırmanırken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 21,2 seviyesinde bulunuyor.
Goldman Sachs Türkiye'nin 2021 büyüme tahminini yüzde 9,5'ten yüzde 10,5'e yükseltti, 2022 tahminini ise yüzde 4'ten yüzde 3,5'e düşürdü.
Goldman Sachs'tan Murat Unur "Bugün açıklanan verilerin ekonomik faaliyetlerde ilerleme yaşandığına yönelik çok da bir şey söylemediğini düşünüyoruz. Lirada son dönemde yaşanan satışlar ekonomik faaliyetleri önemli şekilde etkileyecek" dedi.
Video Haberler
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
En Çok Okunan Haberler
- Peker kamera karşısına geçti
- Müslüme'nin 'dedesi' hakkında yeni gelişme
- Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit
- 'Gerilim ve tehlike arttı' dedi, uyardı
- Türkeş'in eşinden Bahçeli'ye sert sözler
- Kripto paralara rekor para akışı
- Ayçiçek yağına zincir vuruldu
- Merkez Bankası'nda ayrılık
- AKP'de büyük düşüş: Fark çift hanede!
- Sessizliğini bozan Elvan'a çok sert tepki