Euro 15 TL'yi geçti, dolar fırladı

30 Kasım 2021 Salı, 18:59

Küresel piyasalarda dolar yeni koronavirüs varyantı haberleriyle zayıflarken Türk lirası gelişen ülke para birimlerinin genelinden negatif ayrıştı.

Dolar/TL gün içerisinde yüzde 4’ü aşan yükselişle 13,68 seviyesine ulaşırken Türk lirası gelişen ülke para birimlerinin genelinden ayrışarak en fazla değer kaybeden para birimi oldu.

YENİ REKOR

Dolar/TL'de rekor seviye geçen hafta 13,45 olarak kaydedilmişti.

Euro/TL kuru da 15,48'e kadar yükseldi. Euro/TL'de rekor ise 15,16 olarak kaydedilmişti.

FED BAŞKANI'NIN SÖZLERİ BASKI YARATTI

Gelişen ülke para birimleri üzerinde Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözleri yeni baskı yarattı. Powell, varlık alımlarının azaltılması sürecini birkaç ay erken bitirmeyi değerlendirebiliriz ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 512 baz puana tırmanırken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 21,2 seviyesinde bulunuyor.

Goldman Sachs Türkiye'nin 2021 büyüme tahminini yüzde 9,5'ten yüzde 10,5'e yükseltti, 2022 tahminini ise yüzde 4'ten yüzde 3,5'e düşürdü.

Goldman Sachs'tan Murat Unur "Bugün açıklanan verilerin ekonomik faaliyetlerde ilerleme yaşandığına yönelik çok da bir şey söylemediğini düşünüyoruz. Lirada son dönemde yaşanan satışlar ekonomik faaliyetleri önemli şekilde etkileyecek" dedi.