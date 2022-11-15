Euro bölgesi beklentiler dahilinde büyüdü
Euro bölgesi ekonomisi, 3. çeyrekte rekor enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ivme kaybederek, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 büyüme kaydetti.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro bölgesinin 2022 yılı 3. çeyrek büyüme oranlarına ilişkin nihai verileri yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro bölgesinde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 arttı. Böylece nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.
Euro bölgesinde GSYH, 2022'nin üçüncü çeyreğinde 2021'nin aynı dönemine göre ise yüzde 2,1 yükseldi. Bölge ekonomisi yılın 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8, yıllık bazda ise yüzde 4,3 büyümüştü.
Euro bölgesinde ekonomik büyüme değişkenlik göstermeye devam etti. Bölgede Almanya ve Fransa gibi büyük ekonomiler büyürken, Letonya'da ekonomi önemli ölçüde küçüldü.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 11 Kasım’da Euro bölgesinin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 3,2 ve 2023 yılı için yüzde 0,3 olarak açıklamıştı.
Video Haberler
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
- Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Benim edindiğim bilgi, Soylu'nun...'
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya cevap
- 'Ekmek paramı kazandığım simitler korudu...'
- Aleyna'yı ağır yaralayan kazada 'itiraz' kabul edildi
- Reuters'ın PKK haberine Çataklı'dan tepki
- BTP lideri Baş'tan dikkat çeken paylaşım
- Bu bant dökülen saçları geri çıkarıyor
- Kıyafetlerine dikkat çekti
- 'Bir saniye tahammül edemiyoruz'
- İnternet yasağı yasal mı?