Euro bölgesi bileşik PMI mayısta geriledi
Ekonominin durumu hakkında gösterge kabul edilen imalat ve hizmet sektörlerini birlikte değerlendiren öncü Euro bölgesi bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI), yaşam maliyetlerindeki artışın tüketici harcamalarını düşürmesiyle Mayıs ayında 54.9 ile beklentilerin altında açıklandı ancak büyümeye işaret etmeye devam etti.
Ham madde sıkıntıları imalat sektöründeki büyümeyi olumsuz etkiledi.
Reuters anketine katılan ekonomistler bileşik PMI'ın bir önceki ayki 55.8 seviyesinden 55.3'e gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.
İmalat PMI Mayıs öncü verisine göre Nisan ayındaki 55.5 seviyesinden 54.4'e geriledi ve 54.9 olan beklentilerin altında bir değer aldı.
Hizmetler sektörü alt endeksi Mayıs ayında 57.7'den 56.3'e geriledi ve 57.5 seviyesindeki beklentilerin altında açıklandı.
Endekste 50 puanın üstü büyümeye altı ise küçülmeye işaret ediyor.
Video Haberler
- 17 yaşındaki Rabia'nın şüpheli ölümü
- İstanbul'da feci kaza: Kafa kafaya çarpıştılar
- Çok konuşulan 'kayyum' açıklaması
- Toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor
- 'Ben öldükten sonra hakkımı savunmayın'
- Maç bitti, kavga başladı
- İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu
- 3 araç birbirine girdi, minibüs paramparça oldu
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!
- Uzaya gitmek için aranan kriterler belli oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yakında hesaplara tek tek el konulacak'
- Muhalefet adayı, Erdoğan ile arayı açtı!
- Bardağı fırlatmıştı! Selçuk Tepeli yayını böyle açtı
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!
- Johnny Depp - Amber Heard davasında 'Türkiye' ayrıntısı
- Kıyma stokları kamudan çıktı
- 'Üçüncü ittifak geliyor, sıkı dursunlar'
- Hamdi Alkan duyurdu: Billur Kalkavan'dan üzen haber
- İkinci turdaki oy tercihini değiştirdi!