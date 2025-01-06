Euro Bölgesi ekonomisi aralık ayında daraldı

Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite 2024 Aralık ayında daraldı.

Euro Bölgesi ekonomisi aralık ayında daraldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 13:09

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin 2024 Aralık ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı.

EURO BÖLGESİ EKONOMİSİ YILI KIRILGAN TAMAMLADI

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta ekonomik faaliyet yeni iş ve istihdamdaki düşüşle geriledi. Bu dönemde enflasyonist baskılarda da artış yaşandı. Böylece, Euro Bölgesi ekonomisi 2024'ü kırılgan bir durumda tamamladı.

Kasım ayında 48,3 seviyesinde olan Euro Bölgesi bileşik PMI, aralıkta 49,6'ya ulaştı. Böylece, Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 2 ayın en yüksek seviyesini gördü.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

Ayrıca, Euro Bölgesi'nde kasımda 49,5 olan hizmet sektörü PMI da aralıkta 51,6'ya çıktı.


Etiketler: #Euro Bölgesi #S&P Global #PMI

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