Euro Bölgesi enflasyon verileri açıklandı: Beklentilerin üzerinde!

Yayınlanma: 16.04.2025 - 16:50

Güncelleme: 16.04.2025 - 16:50

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) mart ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde şubat ayında yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon oranı, mart ayında yüzde 2,2'ye geriledi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,6 artış gösterdi. Aynı dönemde Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyon yıllık yüzde 2,4, aylık ise yüzde 1 olarak gerçekleşti.

Bu sonuçlarla birlikte, Euro Bölgesi'nde enflasyon mart ayında Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam etti.

HİZMET SEKTÖRÜNDE ARTIŞ

Mart ayında enflasyonun alt kalemlerine bakıldığında, yıllık bazda en fazla artış yüzde 1,56 ile hizmet sektöründe yaşandı. Hizmetleri, yüzde 0,57 ile gıda, alkol ve tütün, yüzde 0,16 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 0,1 geriledi.

Avrupa Birliği genelinde ise şubat ayında yüzde 2,7 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,5'e düştü. AB genelinde TÜFE aylık bazda yüzde 0,5 artış gösterdi.

AB uyumlu verilere göre mart ayında enflasyonun en yüksek kaydedildiği ülkeler yüzde 5,1 ile Romanya, yüzde 4,8 ile Macaristan ve yüzde 4,4 ile Polonya oldu.

Almanya'da martta yıllık enflasyon yüzde 2,3 olarak ölçülürken, bu oran Fransa’da yüzde 0,9, İtalya’da yüzde 2,1 ve İspanya’da yüzde 2,2 olarak kaydedildi.