Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveninde sert düşüş: Yatırımcı beklentileri zayıflıyor

Yayınlanma: 15.04.2025 - 14:16

Güncelleme: 15.04.2025 - 14:16

Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve piyasa uzmanlarının gelecek döneme ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin nisan ayı verilerini açıkladı.

Mart ayında 39,8 puan olan ZEW Ekonomik Güven Endeksi nisanda eksi 18,5 puana geriledi. Bu, endeksin bir önceki aya göre 58,3 puanlık bir düşüş gösterdiği anlamına geliyor.

Piyasa beklentileri endeksin 13,2 puan seviyesinde olması yönündeydi.

DÜŞÜŞ BEKLENTİLERİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Endeksteki ani düşüş ABD'nin ticaret politikalarındaki değişiklikler ve uygulamaya koyduğu tarifelerin Euro Bölgesi'ne ilişkin beklentileri olumsuz etkilemesinden kaynaklandığı belirtildi.

Aynı dönemde Euro Bölgesi'nin mevcut ekonomik durum endeksi de 5,7 puan gerileyerek eksi 50,9 oldu.

Almanya'da ise yatırımcı güveni Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana en büyük düşüşü gösterdi. Almanya'daki ZEW Ekonomik Güven Endeksi nisanda önceki aya göre 65,6 puan azalarak eksi 14'e geriledi. Piyasa beklentisi endeksin nisanda 10,6 olacağı yönündeydi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise nisanda geçen aya kıyasla 6,4 puan artarak eksi 81,2 puana yükseldi.