Euro bölgesi ikinci çeyrekte beklentinin üzerinde büyüdü
Önceki çeyrekte büyümeyen Euro bölgesi ekonomisi 2. çeyrekte büyümeye döndü. Enflasyon ise Temmuz'da gerilerken çekirdek enflasyon 2021'den beri ilk kez manşet enflasyonun üzerinde gerçekleşti.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro bölgesinin 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.
Verilere göre, 20 üyeli Euro bölgesinde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2023'ün ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 arttı.
Euro bölgesinde GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 yükseldi.
Piyasa beklentileri çeyrek bazda yüzde 0,2, yıllık bazda da yüzde 0,5 büyümeydi. Böylece, son veriler piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla değişmezken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artış gösterdi.
Euro bölgesinin ilk çeyrek büyüme öncü verilerinde yüzde 0,1 küçüldüğü bildirilmişti.
Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 daralan Euro bölgesindin ekonomisi teknik resesyona girmişti. Daha sonra Eurostat, Euro bölgesinin ilk çeyrek büyüme oranını yukarı yönlü revize etmiş, öncü verilerdeki yüzde 0,1 küçülmeyi sıfır olarak güncellemişti.
ÜLKELERE GÖRE BÜYÜME
Öte yandan, GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İsveç'te yüzde 1,5, Letonya'da yüzde 0,6, Avusturya'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 0,3 azaldı.
Almanya ve Portekiz'de sabit kalan GSYH, İspanya'da yüzde 0,4, Fransa'da yüzde 0,5, İtalya'da yüzde 0,6 arttı.
Söz konusu oran geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise İsveç'te yüzde 2,4, Çekya'da yüzde 0,6, Letonya'da yüzde 0,5, Avusturya'da yüzde 0,3 ve Almanya'da yüzde 0,1 azalırken, İtalya'da yüzde 0,6, Fransa'da yüzde 0,9, İspanya'da yüzde 1,8 yükseldi.
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