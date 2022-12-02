Euro bölgesinde aylık üretici enflasyonu geriledi
Euro bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 2.5 düşerken, 2021'in ekim ayına kıyasla yüzde 31.2 yükseldi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro bölgesinin ekim ayı ÜFE verilerini yayımladı.
Buna göre, AB'de ÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2.5 düşerken, 2021'in ekim ayına kıyasla yüzde 31.2 yükseldi.
Euro bölgesinde de ÜFE, ekimde aylık yüzde 2.9 azalırken, yıllık yüzde 30,8 arttı.
BEKLENTİLERİNİN ALTINDA KALDI
Piyasa beklentileri ÜFE'nin yıllık yüzde 32.1 artacağı yönündeydi.
Söz konusu dönemde Euro bölgesinde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 65,8 ve ara mallarda da yüzde 17,4 artış gösterdi. AB ülkeleri arasında ÜFE, ekimde yıllık bazda en fazla yüzde 68 ile Macaristan'da, yüzde 59,3 ile Slovakya'da ve yüzde 57,9 ile Letonya'da arttı.
Yıllık ÜFE, Almanya'da yüzde 35,5, İtalya'da yüzde 33,7 , İspanya'da yüzde 26,2 ve Fransa'da yüzde 24,7 olarak belirlendi.
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