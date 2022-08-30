Euro bölgesinde ekonomik görünüm kötüye gidiyor

30 Ağustos 2022 Salı, 15:28

Euro bölgesi ekonomik görünüm endeksi ağustos ayında beklentilerin üzerinde geriledi. Veriler tüketici güveni, perakende ve inşaat sektörlerindeki yükselişe rağmen sanayi ve hizmet sektörlerindeki iyimserliğin düşmesiyle düşüş gösterdi.

Avrupa Komisyonu tarafından aylık olarak yayımlanan Euro bölgesi ekonomik duyarlılık endeksi, temmuz ayındaki 98,9 puanlık seviyesinden ağustosta 97,6 puana geriledi.

Almanya'da yıllık enflasyon, yüzde 7.5’ten yüzde 7.9'a yükseldi.



TÜKETİCİ GÜVENİ ARTTI

Tüketici güven endeksi ise temmuzdaki -27 seviyesinden -24,9’a yükseldi. Tüketici güveni bir önceki ay rekor düşük seviyedeydi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi -7,1’den -6,3’e yükselirken imalat sektöründeki enflasyon beklentisi ise düşüş gösterdi.