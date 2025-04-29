Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven nisanda azaldı

Euro Bölgesi'nde nisanda ekonomi güven endeksi aylık bazda 1,4 puan düşerek 93,6'ya indi.

Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven nisanda azaldı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 29.04.2025 - 16:51

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, nisan ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, nisanda ekonomik güven endeksi AB'de aylık bazda 1,4 puan azalarak 94,4 seviyesine geriledi. Euro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1,4 puan düşüşle 93,6 seviyesine indi.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde endeksin 94,5 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin altında gelmesi dikkati çekti.

Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, nisanda eksi 14,5'ten eksi 16,7'ye düştü. AB'de ise endeks nisanda 2,1 puan gerileyerek eksi 16 seviyesinde ölçüldü

Böylece, Euro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde zayıflama yaşandı.


Etiketler: #Euro Bölgesi #euro #güven #tüketici güven endeksi

İlgili Haberler

Avrupa Birliği ülkelerinden Schengen duvarı: Vize alma süreci gittikçe zorlaşıyor!

Avrupa Birliği ülkelerinden Schengen duvarı: Vize alma süreci gittikçe zorlaşıyor!
Bakan Bayraktar yanıtladı: Avrupa'daki elektrik kesintisi Türkiye'yi etkiler mi?

Bakan Bayraktar yanıtladı: Avrupa'daki elektrik kesintisi Türkiye'yi etkiler mi?
Avrupa'yı elektrik krizi sardı: Hollanda’dan tasarruf çağrısı

Avrupa'yı elektrik krizi sardı: Hollanda’dan tasarruf çağrısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler