Euro bölgesinde enflasyon rekor tazeledi, sert faiz artışı beklentisi gündemde
Euro bölgesi enflasyonu temmuzda 25 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Bu durum, Avrupa Merkez Bankası’ndan sert faiz artış beklentisini de gündeme getirdi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro bölgesinin temmuz ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı.
Buna göre, Euro bölgesinde haziranda yüzde 8.6 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 8.9'a yükseldi.
Euro bölgesinde temmuz ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 39.7 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 9.8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 4.5 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 3.7 ile hizmetler izledi.
Enflasyon, temmuz ayında Almanya'da yüzde 8.5, İspanya'da yüzde 10.8, İtalya'da yüzde 8.4, Belçika'da yüzde 10.4, Yunanistan'da yüzde 11.5, Slovakya'da yüzde 12.8, Hollanda'da yüzde 11.6, Litvanya'da yüzde 20.8, Letonya'da yüzde 21 ve Estonya'da yüzde 22.7 seviyesinde ölçüldü.
Böylece Euro bölgesinde temmuz ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyesine ulaştı.
Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor. Bu durum gündemde olan Avrupa Merkez Bankası'nın sert faiz artışı kararı alma ihtimalini güçlendiriyor.
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