Mario Jardel'den 300 milyon Euro'luk iddia! 'Para çoğaldı ama...'

Yayınlanma: 02.05.2024 - 13:37

Güncelleme: 02.05.2024 - 13:37

Galatasaray'ın iz bırakan forvetlerinden Mario Jardel, Türkiye Gazetesi'ne açıklamalar yaptı. Jardel kendisi gibi bir forvetin şu an 300 milyon Euro edeceğini belirtti.

İstanbul'da kendini çok mutlu hissettiğini dile getiren Jardel, "Sürekli gelmek istiyorum. Burası benim ikinci evim ve Galatasaray'daki hatıralarımı hiçbir zaman unutmayacağım. Galatasaray umarım bu sezon da şampiyon olur ve ben gelip izlerim" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN OLSAM 300 MİLYON EURO EDERDİM"

Galatasaray'ın efsane isminin açıklamaları şu şekilde:

"Şu an 20 gol atan oyuncu 150 milyon Euro'ya satılıyor. Jardel gibi isim olsa 50-60 gol atsa 300 milyon Euro ederdi. Para çoğaldı ama kalite yükselmedi."

-Eski günlere dönme şansın olsaydı Ali Sami Yen Stadyumu'nda mı yoksa şu anki Rams Park'ta mı oynamak isterdin?

"Şu an kulağımda taraftarların 'Süper Mario Jardel' şeklinde yaptığı tezahüratları işittim. Real Madrid'deki maçın atmosferini unutamam, inanılmaz hatırlarım var. O zamanki taraftarların oyun içindeki etkisi süperdi. Ne yazık ki uzun süre o sahada oynayamadım."

"Geçen sene Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçı stadda izledim ve aradan geçen onca seneye rağmen taraftarın içindeki coşkuyu kaybetmediğini gördüm. Oyuncular itikliyorlardı."

"Galatasaray forması giyen bir futbolcu bilir ki o taraftar senin tüylerini diken diken eder."

GALATASARAY'DA EN BEĞENDİĞİ İSİM

-Şu an Galatasaray'da en beğendiğin isimler kim?

"İlk başta Muslera, sonra Icardi, Torreira, Mertens, Barış Alper Yılmaz dikkatimi çekiyor. Barış özellikle yeni çıktı ama iyi görünüyor. Takımın iyi olması, ana omurga çok önemli. Okan Buruk da bunu iyi değerlendiriyor. Ben de bu takımda oynamak isterdim."

-Brezilyalı futbolcular Galatasaray'da çok seviliyor. Şu an Tete ve Carlos Vinicius var. Taraftar kendilerinden pek memnun kalmadı. Neler düşünüyorsunuz?

"Brezilyalı futbolcular genelde Galatasaray'da başarılı oluyor. Mesela ben Tete'yi Gremio'dan tanıyorum. Potansiyeli olan biriydi ve Shakhtar Donetsk'a transfer oldu. Şu an adaptasyon tarzı şeylerden bahsediliyor ama ben bu ayrıntılara pek inanmıyorum. İyi futbolcu gittiği her yerde iyi oynar. Bazen genç oyuncular bu tarz problemler yaşayabiliyor. Umarım toparlar."

GALATASARAY'DA ATTIĞI EN GÜZEL GOL

-Eski takım arkadaşın Okan Buruk'u Galatasaray'da nasıl görüyorsunuz? Bu kadar başarılı olmasını bekliyor muydunuz?

"Ben benim zamanımda oynayan Galatasaraylı futbolcuların teknik direktörlük yapabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Okan hoca da bu yolu seçti. Kendisi cana yakın, mütevazı biriydi. Bize çok yardımcı oluyordu. Şu an da öyle görünüyor. Oyuncularla iletişimi çok başarılı. Bunun da sonucu olarak Allah kendisine yardım ediyor. Ben kendisinin çok daha başarılı olacağını düşünüyorum."

-Galatasaray'da attığın en güzel gol hangisiydi?

"Kesinlikle en önemlisi 2000 Süper Kupa'da Real Madrid'e attığım golü söyleyebiliyorum."

-Galatasaray'da oynadığın en iyi ilk 11'i oluşturur musunuz?

"Çok önemli isimlerle oynadım. Kadro oluşturmakta zorlanabilirim ama Taffarel, Capone, Bülent Korkmaz, Popescu, Ergün Penbe, Fatih Akyel, Okan Buruk, Suat Kaya, Ümit Davala, Hagi ve kendimi yazayım. Ayrıca ben şu an oynayan isimlerden Muslera ve Icardi'yi de o dönemki kadroda görmek isterim."