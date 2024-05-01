Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 1 Mayıs 2024 döviz fiyatları

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 32,4130 seviyesinden işlem görüyor.

AA
Yayınlanma: 01.05.2024 - 10:12
Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 1 Mayıs 2024 döviz fiyatları
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Döviz piyasası yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü, bir önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 32,4057'den tamamladı.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 32,4130'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 azalışla 34,5260, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 40,4200'den satılıyor.

Dolar endeksi bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 106,4 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün Fed'in faiz kararı, ABD'de ADP istihdam raporu, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in bugün faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 11, temmuzda yüzde 23 ve eylülde yüzde 47'de bulunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü sözle yönlendirmelerinin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 107'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.


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