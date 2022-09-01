Euro bölgesinde işsizlik temmuzda geriledi
Euro bölgesinde işsizlik oranı, temmuz ayında yüzde 6.6 seviyesine düştü.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro bölgesinin temmuz ayı işsizlik verilerini yayımladı.
Buna göre, AB'de haziran ayında yüzde 6,1 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, temmuzda yüzde 6'ya indi.
Euro bölgesi'nde de haziranda yüzde 6,7 olan işsizlik oranı, temmuzda 6,6'ya geriledi.
GEÇEN YIL YÜZDE 7.7'Dİ
İşsizlik oranı, geçen yılın temmuz ayında Euro bölgesinde yüzde 7,7, AB'de ise 6,9 seviyesinde belirlenmişti.
Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, temmuzda İspanya'da yüzde 12,6, Yunanistan'da yüzde 11,4, İtalya'da yüzde 7,9, Fransa'da yüzde 7,5, İsveç'te yüzde 7,4 ve Almanya'da yüzde 2,9 oldu.
AB'de işsiz sayısı haziranda 12 milyon 959 bin olurken, bunun 10 milyon 983 bini Euro bölgesinde yer aldı.
Temmuzda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 630 bin, Euro bölgesinde 2 milyon 173 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB’de yüzde 14, Euro Bölgesinde de yüzde 14,2 olarak ölçüldü.
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