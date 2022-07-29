Euro bölgesi ikinci çeyrekte büyüdü

29 Temmuz 2022 Cuma, 12:52

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro bölgesinin 2022 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro bölgesinde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.7 arttı. Beklentiler GSYH'nin yüzde 0.2 artması yönündeydi.

Euro bölgesinde GSYH, 2022'nin ikinci çeyreğinde 2021'nin aynı dönemine göre de yüzde 4 yükseldi.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.6, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 4'lük artış gösterdi.

GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İspanya’da yüzde 1.1, İtalya’da yüzde 1, Fransa’da yüzde 0.5 artarken Almanya’da sabit kaldı.

Yıllık bazda ise GSYH, Almanya'da yüzde 1.5, Fransa'da 4.2, İtalya'da 4.6 ve İspanya'da yüzde 6.3 yükseldi.

Büyümenin yanısıra Euro bölgesi enflasyonu temmuzda 25 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Bu durum, Avrupa Merkez Bankası’ndan sert faiz artış beklentisini de gündeme getirdi.