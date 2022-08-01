Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI geriledi

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:47

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Euro Bölgesi'nin temmuz ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Euro Bölgesi imalat sektörünün üretimi sert biçimde düşüş gösterdi.

Tedarik zincirlerine ilişkin endişeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik durum nedeniyle imalat üretiminin görünümü olumsuz oldu. Enflasyonun talebi baskılaması ve siparişlerdeki azalma ise düşüşü hızlandırdı.

25 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ



Euro Bölgesi'nde haziranda 52.1 puan olan imalat sanayi PMI, temmuzda 49.8 puana inerek son 25 ayın en düşük seviyesini gördü.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.