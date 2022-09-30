Euro dolar paritesinde düşüş sürüyor: Euro ne kadar oldu? (30 Eylül 2022)
Euro bölgesindeki keskin düşüş enflasyon beklentilerindeki artış neden oldu. Dolayısıyla Euro/dolar tarafında da aşağı yönlü ivme sürüyor.
Euro bölgesi ekonomik duyarlılığı eylül ayında beklenenden fazla düştü. Keskin düşüşe enflasyon beklentilerindeki artış neden oldu.
Avrupa Komisyonu'nun aylık ekonomik duyarlılık endeksi, ağustos ayında aşağı yönlü revize edilen 97,3'ten eylül ayında 93,7 puana geriledi.
EKONOMİK SEKTÖRLERDE GÜVEN DÜŞTÜ
Komisyon verilerine göre, kurul genelinde enflasyon beklentilerindeki artış nedeniyle endüstri, hizmetler, perakende ticaret ve tüketiciler de dahil olmak üzere tüm ekonomik sektörlerde güven düştü.
Duyarlılıktaki düşüş, endüstri yöneticilerinin gelecekteki üretim ve ihracat beklentilerini düşürmesiyle en çok üreticiler ve tüketiciler arasında belirgin göründü.
Tüketicilerin önümüzdeki aylarda daha kötü bir mali durum beklemesi ve büyük satın alma planlarında kesintiler öngörmesi nedeniyle hane halkı güveni -25.0'dan -28.8 puana düştü.
Serbest piyasada 18,23 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 18,23 lira olarak belirlendi. Euro/dolar paritesi ise 0,99 seviyesinin altına geriledi.
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