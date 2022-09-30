Rus rublesi dolar ve Euro karşısında değer kazanmaya devam ediyor

30 Eylül 2022 Cuma, 12:04

Moskova Borsası verilerine göre, bugün dolar/ruble paritesi yüzde 1,27 düşüşle 56,5 seviyesine, Euro/ruble paritesi ise yüzde 6,5 düşüşle 2014’ten bu yana ilk defa 53 seviyesinin altına indi.

Ukrayna-Rusya savaşı öncesi 23 Şubat’ta 85 bandından işlem gören dolar/euro paritesi, 10 Mart’ta 145’e kadar çıkarken devamında yüzde 60’tan fazla gerileyerek 2014’ten bu yana ilk defa 53 seviyesinin altına düştü.

RUS RUBLESİ ENERJİ FİYATLARIN DESTEKLİYOR

Analistler, ülkede devam eden sermaye kontrollerinin yanı sıra, yüksek enerji fiyatlarının Rus rublesini desteklediğini bildirdi.

Rusya’nın ana ihracat ürünü petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda Brent türünde 88,3 dolardan işlem görüyor.