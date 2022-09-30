Rus rublesi dolar ve Euro karşısında değer kazanmaya devam ediyor
Ukrayna’ya yönelik işgal harekatından dolayı Batı ülkelerinin birçok yaptırımıyla karşılaşan Rusya’nın parası değer kazanıyor. Dolar/ruble paritesi yüzde 56,5 seviyesine, Euro/ruble paritesi ise 2014’ten bu yana ilk defa 53 seviyesine geriledi.
Moskova Borsası verilerine göre, bugün dolar/ruble paritesi yüzde 1,27 düşüşle 56,5 seviyesine, Euro/ruble paritesi ise yüzde 6,5 düşüşle 2014’ten bu yana ilk defa 53 seviyesinin altına indi.
Ukrayna-Rusya savaşı öncesi 23 Şubat’ta 85 bandından işlem gören dolar/euro paritesi, 10 Mart’ta 145’e kadar çıkarken devamında yüzde 60’tan fazla gerileyerek 2014’ten bu yana ilk defa 53 seviyesinin altına düştü.
RUS RUBLESİ ENERJİ FİYATLARIN DESTEKLİYOR
Analistler, ülkede devam eden sermaye kontrollerinin yanı sıra, yüksek enerji fiyatlarının Rus rublesini desteklediğini bildirdi.
Rusya’nın ana ihracat ürünü petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda Brent türünde 88,3 dolardan işlem görüyor.
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