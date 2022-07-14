Euro bölgesinin enflasyon ve büyüme beklentisi değişti

Avrupa Komisyonu büyük oranda Ukrayna'daki savaş nedeniyle bu sene ve önümüzdeki sene için Euro bölgesi büyüme tahminini düşürürken, enflasyon tahminlerini yükseltti.

Reuters
14 Temmuz 2022 Perşembe, 12:50
Euro bölgesinin enflasyon ve büyüme beklentisi değişti
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Avrupa Komisyonu Euro bölgesi 2022 büyüme tahminini yüzde 2.7'den yüzde 2.6'ya düşürürken 2023 büyüme tahminini yüzde 2.3'ten yüzde 1.4'e düşürdü.

Avrupa Komisyonu Euro bölgesi 2022 enflasyon tahminini yüzde 6.1'den yüzde 7.6'ya çıkardı, 2023 enflasyon tahmininini ise yüzde 2.7'den yüzde 4'e çıkardı.


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