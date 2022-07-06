Euro da yükselişe geçti: Euro/TL ne kadar oldu?

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:30

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 24 Haziran'da aldığı döviz tutmaktan caydırmayı amaçlayan kararının ardından sert düşüşler yaşayan Euro/TL yeniden yükselişte.

TL'deki değer kaybını yavaşlatmak için döviz talebini azaltıcı ve yeni TL yatırım araçlarının cazibesini artırıcı adımlar atan ekonomi yönetimi son olarak döviz nakit fazlası bulunan şirketlerin TL kredilere erişimini zorlaştıracak bir karar almıştı.

BDDK'nin döviz varlığı 15 milyonun üstünde olan şirketlerin TL krediye erişimini engelleyen kararının ardından, Euro'da sert düşüşler yaşanmıştı fakat bu düşüş kısa sürdü.

Günü 17,4970 liradan güne başlayan Euro gün içerisinde en yüksek 17,5753'e ulaştı.

Euro şu dakikalarda 17.5740 seviyesinde işlem görüyor.