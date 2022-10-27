Euro'da gözler AMB'nin faiz kararında: Euro ne kadar oldu? ( 27 ekim 2022)

27 Ekim 2022 Perşembe, 09:31

Avrupa'da dikkatler Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararıyla AMB Başkanı Christine Lagarde'ın vereceği mesajlara çevrildi. Ekonomistlerin medyan beklentisi, Avrupa’da başta yeni İtalya lideri Giorgia Meloni olmak üzere siyasilerin yükselen muhalefetine karşın faizlerin bir kez daha 75 baz puan artırılacağına işaret ediyor.

Para piyasalarında da mevduat faizinin iki katına çıkarak yüzde 1.5’e yükselmesi fiyatlanıyor. AMB’nin faizi yüksek hızda artıracağı beklentisi neredeyse yüzde 10’a ulaşan ve AMB’nin orta vadeli hedefinin 5 katı üstünde yer alan bir enflasyon seviyesine dayanıyor.

Euro/dolarparitesi 20 Eylül'den beri ilk kez 1 seviyesinin üzerine çıkarak dün 1.0031'i gördü. Bugün ise parite 1.0064 ile sınırlı seviyede düşüşe geçti.

Serbest piyasada 18,7470 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 18,7490 lira olarak belirlendi.