Euro dolar paritesi sınırlı düşüş: Euro ne kadar oldu? (14 Kasım 2022)

14 Kasım 2022 Pazartesi, 09:20

AB ekonomisi bir dönüm noktasında olduğuna vurgu yapan AB Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni, basın toplantısıyla duyurduğu Sonbahar 2022 ekonomik tahminlerinde Avrupa Birliği için 2022 büyüme öngörüsünü yüzde 3,3’e (önceki yüzde 2,7), Euro bölgesi için büyüme öngörüsünü yüzde 3,2’ye (önceki yüzde 2,6) yükseltti. Ancak 2023 için büyüme öngörüleri sert şekilde düşürüldü.

Komisyon “Rusya’nın savaşı görünümü bozuyor” başlıklı Yaz 2022 ekonomik tahminlerinde Avrupa Birliği’nin 2023’te yüzde 1,5, Euro bölgesinin yüzde 1,4 büyüme öngörmüştü. Yeni tahminlerde 2023’te hem AB’nin hem Euro bölgesinin sadece yüzde 0,3 büyüyeceği öngörülüyor. “Enflasyon beklenenden hızlı artmaya devam etti ancak zirve yakın, muhtemelen bu yılın sonunda zirve görülecek” ifadelerini kullanan Gentiloni Komisyon’un enflasyon tahminlerini de yükselttiğini söyledi.

Enflasyonun 2022’de Euro bölgesinde yüzde 8,5’e (önceki yüzde 7,6) AB genelinde yüzde 9,3’e (önceki yüzde 8,3) tahmin ediliyor. Önceki raporda AB’de yüzde 4,6’ya, Euro bölgesinde yüzde 4,3’e yavaşlaması beklenen enflasyon 2023’te yeni tahminlere göre ancak yüzde 7’ye düşürülebilecek. İşgücü piyasası güçlü seyretmeye devam ediyor. İşsizliğin bu yıl hafif yükselişle tarihi dip düzeylerden yüzde 6,2’ye yükselmesi, 2023’te yüzde 6,5’e ulaşması ve 2024’te tekrar yüzde 6,4’e gerilemesi bekleniyor. Bütçe açıklarının ise yüzde 3’ün üzerinde kalmaya devam edeceği öngörülüyor.

EURO DOLAR PARİTESİ NE KADAR OLDU?

Güne 1,0360 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:12 itibarıyla yüzde 0,48 azalışla 1,0309'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0163, en yüksek 1,0364 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0357 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 21.10.2022 tarihinde 0.9705 ile son bir ayın en düşük, 11.11.2022 tarihinde ise 1,0364 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



EURO/TL NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 19,1220 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19,1240 lira olarak belirlendi.

