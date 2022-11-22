Euro dolar paritesi tekrar yükselişte: Euro ne kadar oldu? (22 Kasım 2022)

22 Kasım 2022 Salı, 09:50

France 5 televizyonuna açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası Politika Yapıcısı Üyesi Francois Villeroy de Galhau, "Enflasyonun yerleşmesine izin vermek söz konusu değil, bu bir ekonomi hastalığı; enflasyon Fransa'da ve Avrupa'da önümüzdeki yılın ilk yarısında zirve yapmalı" dedi.

Aynı zamanda Fransız Merkez Bankası'nın da başkanı olan Villeroy, enflasyonun iki veya üç yıl sonra AMB'nin hedefi olan yüzde 2'ye geri dönmesi gerektiğini söyledi.

EURO/DOLAR PARİTESİ NE KADAR ?

Güne 1,0243 ile başlayan Euro/dolar, saat 09:43 itibarıyla yüzde 0,12 artışla 1,0255'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0223, en yüksek 1,0334 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0245 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 03.11.2022 tarihinde 0,9730 ile son bir ayın en düşük, 15.11.2022 tarihinde ise 1,0481 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



EURO/TL NE KADAR?

Serbest piyasada 19.0940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19.0960 lira olarak belirlendi.

