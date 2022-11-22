Euro dolar paritesi tekrar yükselişte: Euro ne kadar oldu? (22 Kasım 2022)
ABD enflasyonunun gerilemesiyle yükselişe geçen Euro/dolar paritesi temmuz ayı seviyesine döndü. Dün sınırlı düşüşe geçen parite yüzde 12 artışla kritik seviyenin üzerinde işlem görüyor.
France 5 televizyonuna açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası Politika Yapıcısı Üyesi Francois Villeroy de Galhau, "Enflasyonun yerleşmesine izin vermek söz konusu değil, bu bir ekonomi hastalığı; enflasyon Fransa'da ve Avrupa'da önümüzdeki yılın ilk yarısında zirve yapmalı" dedi.
Aynı zamanda Fransız Merkez Bankası'nın da başkanı olan Villeroy, enflasyonun iki veya üç yıl sonra AMB'nin hedefi olan yüzde 2'ye geri dönmesi gerektiğini söyledi.
EURO/DOLAR PARİTESİ NE KADAR ?
Güne 1,0243 ile başlayan Euro/dolar, saat 09:43 itibarıyla yüzde 0,12 artışla 1,0255'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0223, en yüksek 1,0334 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0245 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 03.11.2022 tarihinde 0,9730 ile son bir ayın en düşük, 15.11.2022 tarihinde ise 1,0481 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
EURO/TL NE KADAR?
Serbest piyasada 19.0940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19.0960 lira olarak belirlendi.
Video Haberler
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Arkadaşlarıyla gidip...
- 'One Love' kol bandına izin yok!
- Kaza geçiren oyuncuların son durumları belli oldu
- Uzmanlar uyarıyor: Hemen e-Devlet'e girip değiştirin!
- Karkamış'a roket saldırısı: Ölü ve yaralılar var!
- Endonezya'da can kaybı artıyor!
- Tarihi bina eğitime açıldı
- 'Hükümetin neredeyse yarısı burada'
- Erdoğan'a yanıt, Soylu'ya dava
- Armağan Çağlayan akciğer kanserine yakalandı