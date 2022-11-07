Euro dolar paritesinde sınırlı düşüş: Euro ne kadar oldu? (7 Kasım 2022)
Euro’da dikkat çeken dalgalanmalar sürüyor. Euro/dolar paritesi 0.9945 ile sınırlı seviyede düşüşe geçti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin, art arda tarihi üçüncü faiz artırımının ardından Euro bölgesinde resesyon olasılığının yükselmiş olsa bile enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırmaya devam edeceklerini belirtti.
Lagarde, Letonya haber portalı Delfi'ye yaptığı açıklamada, yüksek enerji maliyetlerinin ekonominin giderek daha fazla alanını etkilediğini aktardı.
Enflasyon bu kadar yüksek seviyelerde ne kadar uzun süre kalırsa ekonomiye yayılma riskinin de o kadar büyük olacağını belirten Lagarde, "Bizim (ECB) görevimiz, fiyat istikrarıdır ve elimizdeki tüm araçları kullanarak bunu sağlamalıyız. Enflasyonu yüzde 2 hedefimize geri getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız" ifadesini kullandı.
EURO/DOLAR PARİTESİNDE DÜŞÜŞ
Güne 0.9929 ile başlayan Euro/Dolar, saat 09:21 itibarıyla yüzde 0,16 azalışla 0.9945'dan işlem görüyor. Dün en düşük 0.9743, en yüksek 0.9967 seviyelerini gören Euro/Dolar, günü 0.9959 seviyesinde kapattı. Euro/Dolar, 13.10.2022 tarihinde 0.9632 ile son bir ayın en düşük, 27.10.2022 tarihinde ise 1.0094 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
EURO NE KADAR OLDU?
Serbest piyasada 18,4900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,4920 lira olarak belirlendi.
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